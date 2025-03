A Boende, Guy Loando mobilise la jeunesse autour de Félix Tshisekedi

Le ministre de l’Aménagement du territoire de la RDC était ce samedi dans son fief de Boende, chef-lieu de la province de la Tshuapa, pour y tenir un meeting populaire. Devant une foule très nombreuse, il a appelé la population à faire bloc autour du président Félix Tshisekedi et la jeunesse à s’engager dans les rangs de l’armée alors que Goma et Bukavu sont passées sous le contrôle du M23.

Du jamais vu à Boende.

Ce samedi 1er mars, ils étaient des milliers, sans doute même des dizaines de milliers, à se réunir au stade du chef-lieu de la Tshuapa, province du Grand équateur dans l’ouest de la République démocratique du Congo, pour écouter « leur » leader, principale figure politique de la province de la Tshuapa, Guy Loando Mboyo.

« Nous devons soutenir le Chef de l’Etat, M. Félix Tshisekedi, car il est le garant de l’unité nationale, le défenseur de notre intégrité territoriale », a-t-il lancé à la foule.

Le ministre s’est particulièrement adressé à la jeunesse, l’invitant à s’« engager massivement dans les rangs des FARDC (forces armées de la République démocratique du Congo) pour défendre notre pays, notre patrie. Pour défendre vos parents et votre avenir ! »

« Je suis venu l’écouter et il m’a convaincu, moi et mes amis. Nous allons nous enrôler car le pays a besoin de nous », dit Steeve, qui fait un apprentissage dans un atelier de mécanique à Boende. « Ici, Guy Loando, c’est une autorité. Il a fait beaucoup pour nous ici ces dernières années dans l’éducation ou dans le sport. Il connait les préoccupations des jeunes et il sait nous parler », ajoute le jeune homme de 19 ans.

A cette jeunesse très connectée, qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, Guy Loando a demandé de « rejeter la désinformation qui circule beaucoup en ce moment » et à « délivrer des messages de soutien à nos autorités, à notre armée, à nos frères et sœurs de l’est que nous n’abandonnons pas ». « Les mots sont une arme ! », a-t-il déclaré sous des applaudissements nourris.

Il y a une semaine, le 23 février dernier, lors d’une réunion devant les représentants de l’Union sacrée pour la Nation, l’USN, la majorité présidentielle, Félix Tshisekedi avait déclaré : « Je n’ai pas vu beaucoup de monde monter au créneau pour appeler notre jeunesse à s’enrôler et défendre la patrie. Je suis désolé”. Le président congolais avait toutefois cité quelques exceptions : les ministres Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Lihau et… Guy Loando. Les images de ce samedi à Boende devraient le renforcer un peu plus dans ses convictions.