A 7 ans, Graham Shema pense déjà à la planète Mars

L’histoire est invraisemblable et dépasse tout entendement. Pourtant, elle est si réelle. À seulement 7 ans, Graham Shema est devenu une sensation en Ouganda, grâce à son étalage précoce de connaissances aéronautiques et de compétences de vol en herbe. Il a été interviewé sur la télévision locale et son nom est préfixé dans les journaux et sur les réseaux sociaux avec « Captain ». L’ambassadeur d’Allemagne et le ministre des Transports ougandais l’ont invité à des réunions.

« Mon modèle est Elon Musk (chef d’entreprise et ingénieur sud-africain, naturalisé canadien en 1988 puis américain en 2002, ndlr) », dit-il. « J’aime Elon Musk parce que je veux apprendre avec lui sur l’espace, aller avec lui dans l’espace et aussi avoir une poignée de main », a ajouté le jeune Graham Shema. Musk a fondé « Space X » et la société privée de fusées a récemment lancé deux Américains en orbite et espère un jour envoyer des humains sur la planète Mars.

Toute l’histoire a commencé lorsque Graham Shema n’avait que 3 ans. Un hélicoptère de la police a volé si bas qu’il a explosé le toit de la maison de sa grand-mère, à la périphérie de la capitale ougandaise Kampala, alors qu’il jouait dehors. « Cela a déclenché quelque chose dans son esprit », a déclaré sa mère Shamim Mwanaisha, agent de voyage. Son fils a commencé à lui poser des questions sans fin sur le fonctionnement des avions, dit-elle. Elle a contacté une académie d’aviation locale et Graham Shema a commencé des cours à la maison sur les pièces d’avion et le vocabulaire de l’aviation.

Après seulement 5 mois d’apprentissage, Shamim Mwanaisha (29 ans), a payé des leçons de vol pratiques pour son fils. « Je me sentais comme un oiseau qui s’élève », a déclaré Graham Shema à propos de son premier vol. Il n’avait jamais volé dans un avion auparavant. Il a volé trois fois en tant que copilote entre janvier et mars avant la pandémie de Covid-19. Depuis, le jeune garçon de 7 ans, s’est concentré sur la théorie de l’aviation et s’est plongé dans des vidéos sur l’aviation et l’exploration spatiale sur son écran de réalité virtuelle.