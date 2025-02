30è édition de l’ascension du Mont Cameroun : les athlètes du Nord-Ouest occupent la première marche du podium

Usheni Hassan, Ali Mohamadou et Lisette Ngalim, tous trois originaires de Kumbo, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, ont été respectivement 1er et 2è chez les hommes et 1ère chez les femmes, lors de la 30è édition de l’ascension du Mont Cameroun ou Course de l’Espoir, tenue le 22 février dernier à Buéa.

Selon Charles Kouoh Kotte, secrétaire général de la Fédération camerounaise d’athlétisme, : « nous avons des athlètes très forts. Ils ont montré qu’ils dominent cette montagne. Nous avions des Kényans, des Éthiopiens. Cette fois-ci, nous sommes allés chercher des champions d’Ouganda. Eux aussi ont été battus aujourd’hui par nos athlètes. Ce qu’il y a de fort, c’est que nous faisons podiums pleins. C’est pour nous un grand motif de satisfaction. Un grand symbole vu que nous célébrons le 30è anniversaire de la Course de l’Espoir ».

Il faut signaler que les premiers chez les seniors dames et messieurs chacun a reçu 10 millions de francs CFA. Les deuxièmes 7 millions de francs CFA et les troisièmes 5 millions de francs CFA.

« Au terme de cette 30è édition de la course de l’espoir, je suis très contente pour deux raisons. La première raison c’est qu’en ce temps de vache maigre, les vainqueurs ont pu recevoir de 5 à 10 millions de francs CFA chacun. Je leur conseillerais d’en faire bon usage. La deuxième raison c’est que malgré la peur dans nos cœurs, laquelle est causée par le climat morose qui règne dans cette partie du pays, tout s’est passé sans incident et les opérateurs économiques et autres commerçants ont fait de bonnes affaires ».