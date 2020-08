239 migrants morts entre janvier et août 2020

Le renforcement de la sécurité en Méditerranée pousse davantage de migrants à la recherche d’une vie meilleure sur le « vieux continent », à essayer la traversée de l’Atlantique, plus longue et plus dangereuse, en direction des îles Canaries. 239 d’entre eux ont péri, depuis janvier.



La plupart de ces migrants empruntent désormais ce trajet de l’atlantique, depuis que le Maroc a commencé à les chasser de sa rive nord, en septembre 2019, pour les empêcher par bateau vers le sud de l’Espagne, a déclaré Txema Santana, de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR). Cette décision fait suite à un accord avec l’Union Européenne, qui a conclu des accords similaires avec d’autres pays, tels que la Libye et la Turquie, qui ont longtemps servi de rampes de lancement pour les tentatives de traversées de la Méditerranée vers l’Europe. « Si vous les éloignez du nord, vous les poussez vers le sud. Et les Canaries sont au sud », a déclaré Santana.

La migration illégale vers la chaîne d’îles volcaniques de l’océan Atlantique, à l’ouest du Maroc, a été multipliée par six, cette année, par rapport à la même période l’année dernière, pour atteindre 3 448 personnes au 16 août, selon les données du ministère marocain de l’Intérieur. Les arrivées sur la rive sud de la Méditerranée espagnole ont chuté de 50% au cours de cette période, selon les chiffres.

« C’est (l’Atlantique) est une traversée beaucoup plus longue, ce qui augmente le nombre de morts », a déclaré Maria Greco, d’Entre Mares, un groupe de défense des droits des migrants basé à Fuerteventura, l’île des Canaries la plus proche du Maroc. « L’Atlantique n’est pas la Méditerranée. C’est un océan très compliqué. La distance, la désorientation et les courants le rendent beaucoup plus dangereux », a-t-il ajouté.

Au total, 239 migrants sont morts en tentant d’atteindre les Canaries entre le 1er janvier et le 19 août, contre 210 au cours de l’année dernière et 43 en 2018, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Mais le nombre réel de décès est beaucoup plus élevé, estime Santana. Il estime qu’un migrant meurt sur 16 personnes qui atteignent l’archipel vivant. « Les gens partent sur des bateaux bondés et tremblants qui sont conduits par des gens sans expérience », a-t-il dit.

L’archipel a déjà été un point chaud pour les migrants en 2006, quelque 30 000 migrants ont réussi à atteindre les îles Canaries avant d’intensifier les patrouilles espagnoles, puis de ralentir le rythme. « Avant, ils venaient dans des bateaux plus robustes et plus stables. Tout s’est détérioré. Les bateaux sont fragiles, sans capitaine, parfois ils ne leur donnent même pas de boussole », a déclaré Greco. Il faut dire que le prix fixé par migrant par les trafiquants d’êtres humains pour la traversée a également baissé, passant d’environ 2 000 euros à environ 800 euros, a-t-elle ajouté.

Les bateaux partent non seulement du Maroc et de la Mauritanie, les deux pays les plus proches de l’archipel, mais aussi du Sénégal et de la Gambie, à plus de 1 000 kilomètres (600 miles) plus au sud. La plupart des migrants qui tentent de traverser viennent de la région du Sahel, en Afrique de l’Ouest, a déclaré Greco.

En revanche, certains migrants sont aussi originaires du Soudan du Sud et les îles Comores, dans l’océan Indien. « Lorsque des gens décident de monter sur un bateau, au péril de leur vie et de celle de leurs enfants, la pandémie ne pèse pas beaucoup sur leur décision », a déclaré José Javier Sanchez, de la branche espagnole de la Croix-Rouge. Les migrants qui arrivent sont testés pour Covid-19 et toute personne infectée doit être mise en quarantaine.