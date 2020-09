22BET va à l’assaut du continent africain avec le PSG

Dans un contexte où le pari sportif est en nette progression sur le continent africain, le Paris Saint-Germain et la plateforme de paris sportifs en ligne, 22BET, ont décidé d’unir leurs forces pour aller à la conquête de cet immense marché.

L’annonce a été faite par le club parisien via son compte Twitter, le 21 septembre dernier. 22BET, une plateforme de paris en ligne fondée en Russie, en 2017, vient de signer avec le Paris Saint-Germain, et pour deux saisons, un accord de partenariat, faisant d’elle le partenaire officiel du club parisien en Afrique, pour le pari sportif en ligne.

De ce partenariat gagnant-gagnant, 22BET tirera profit de l’application de la technologie Digital Overlay au Parc des Princes, pour cibler les audiences TV par régions à travers le monde. Ce système innovant, qui constitue une première en France, géolocalise les publicités affichées sur la panneautique LED autour du terrain en adaptant les messages à l’audience du diffuseur. De même, les plateformes numériques du club seront accessibles à 22BET pour ses publications.

Et ce n’est pas tout. Les portes du Parc des Princes seront ouvertes à 22BET qui pourra, non seulement y organiser des événements privés, mais également bénéficier de places VIP pour les matches joués par le PSG à domicile. Sans compter l’opportunité offerte d’avoir une rencontre privilégiée avec une légende du club.

C’est pourquoi le directeur de 22BET Africa, Olatunji Idowu, s’est montré très enthousiaste : « Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec l’une des marques sportives les plus prestigieuses et les plus convoitées du monde, qui concilie succès sur le terrain et innovation hors du terrain. Le développement à grande vitesse de la présence du club dans le monde entier va nous aider à renforcer la promotion de notre marque dans la région africaine ».

« À l’instar du Paris Saint-Germain, qui met tout en œuvre pour proposer la meilleure expérience possible à ses fans, nous fournissons la meilleure expérience de jeu à nos utilisateurs. Nos deux organisations sont en quête d’excellence et de leadership dans leur domaine. À ce titre, notre partenariat constitue donc une alliance parfaite » a-t-il ajouté.

De son côté, le PSG déjà sous contrat avec Unibet pour le marché français, américain et même australien, et avec Lovebet pour l’Asie, entend accroître sa notoriété sur le continent africain, avec ce partenariat avec 22BET. De quoi réjouir Marc Armstrong, directeur du Sponsoring au Paris Saint-Germain : « Nous nous réjouissons d’accueillir 22BET au sein de la famille du Paris Saint-Germain en qualité de premier Partenaire africain officiel pour les paris sportifs ».

« Nous avons la conviction que 22BET sera un partenaire idéal pour le club et qu’ensemble, nous pourrons interagir encore davantage avec notre base de supporters en Afrique, qui grandit à grande vitesse. L’attrait sans égal du Paris Saint-Germain dans la région fait de notre club la plateforme parfaite pour permettre à 22BET de développer sa marque. Le partenariat illustre l’engagement de longue date du club envers l’Afrique », a-t-il déclaré.