TV5 propose un Tour du Monde de la Francophonie en direct !





25h de direct, 23 destinations, 5 continents... Les 21 et 22 septembre prochains, toutes les chaînes de TV5MONDE seront en direct pour faire vivre à leurs téléspectateurs et télé- spectatrices Le Tour du Monde de la Francophonie ; une émission inédite destinée à marquer de manière spectaculaire la présence sur les cinq continents de TV5MONDE et de la francophonie, « cet humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre (…) » comme la définissait le président Léopold Sédar Senghor.









NB : le logo de cette opération médiatique sans précédent a été réalisé par Jean-Charles de Castelbajac





lire aussi La Secrétaire générale de la Francophonie au Sénégal Une visite placée sous le signe de l’éducation, de la formation, de l’innovation et de l’insertion professionnelle des jeunes. La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, se rend au...

+ d'articles