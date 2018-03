Terra Madre des Grands Lacs va commencer !

Terra Madre des Grands Lacs, un événement international organisé par les réseaux locaux de Slow Food en République Démocratique du Congo, aura lieu du 4 au 6 août à Goma (RDC) et accueillera des délégués des pays voisins du Rwanda, de Tanzanie et d’Ouganda. Le thème de l’événement sera « La Paix et la Sauvegarde de la Biodiversité alimentaire dans les pays des Grands Lacs et les forêts régionales ». Chaque jour de l’événement proposera des conférences et une présentation de produits biologiques naturels locaux.









Slow Food est une organisation internationale qui repose sur un réseau local d’associations et envisage un monde où chacun puisse avoir accès à une nourriture bonne pour lui, pour ceux qui la produisent, et pour la planète. Slow Food implique plus d’un million de militants, chefs, jeunes, exploitants, pêcheurs, experts et universitaires dans plus de 160 pays. Autour d’eux, le réseau compte environ 100 000 membres Slow Food rattachés à 1500 antennes locales du monde entier, qui contribuent au mouvement grâce aux adhésions, mais aussi aux événements et campagnes qu’elles organisent Plus de 2400 communautés de la nourriture Terra Madre qui produisent, à petite échelle et de manière durable, des aliments de qualité, alimentent également ce réseau dans le monde entier.