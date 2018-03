Sénégal : Amadou Diokhané : "Il faut opter pour l’héritage et non la fortune"





Ils sont nombreux les Sénégalais à effectuer un retour au bercail pour participer au développement de leur pays. Un phénomène auquel AFRIK.COM s’est intéressé. Ce dernier portrait du dossier est consacré à l’incroyable Amadou Diokhane. Rentré des Etats-Unis pour contribuer au développement du Sénégal, l’entrepreneur sénégalais Amadou Diokhane, 44 ans, a pour but d’électrifier tout le pays à travers une technologie sophistiquée. Il a aussi l’ambition de propager dans toute la sous-région et de former plusieurs centaines de jeunes ingénieurs africains pour mener à bien son projet. L’ingénieur de formation oeuvre aussi dans le traitement des eaux du pays. Sans compter qu’il se donne corps et âme pour booster l’agriculture sénégalaise.