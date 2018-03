Sénat en Côte d’Ivoire : institution ou outil politique ?





La Côte d’Ivoire est sur le point de mettre en place un Sénat, institution créée par la Constitution de 2016. A première vue on peut se dire qu’un renforcement du Parlement est une bonne nouvelle mais qu’en est-il réellement ? Dans son article, Blandine ANGBAKO, s’inquiète du non respect du droit en Côte d’Ivoire. D’abord l’élection précipitée des sénateurs se fait dans un contexte où aucune loi organique n’a été prise pour organiser le Sénat ; rajoutons que c’est le Président de la République qui a décidé de la date des élections, sans aucun mandat de l’Assemblée Nationale pour le faire. Dans quelques mois, des élections locales sont attendues (les futurs élus sont des grands électeurs à même de voter pour les sénateurs) et c’est avant cette élection, alors qu’il ne reste que quelques jours de mandats aux équipes en place, que la date des sénatoriales a été fixée... Tout cela ne sent pas trop la démocratie...