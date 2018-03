Sécheresse et résilience en Afrique de l’Est

Le 22 avril est officiellement la Journée de la Terre. Il y a exactement un an, la signature de l’Accord de Paris marquait un tournant potentiellement historique dans la lutte contre le changement climatique anthropique.

Slow Food est une organisation internationale enracinée dans les territoires, promouvant une alimentation bonne, propre et juste pour tous : bonne, car saine et goûteuse d’un point de vue organoleptique ; propre, car attentive à l’environnement et au bien-être animal ; juste, car respectueuse du travail de ceux qui la produisent, la transforment et la distribuent. Slow Food est une vaste organisation formée de plus de 1500 groupes locaux et 2400 communautés de la nourriture, jouant un rôle de guide pour tout le mouvement et qui implique chaque année des millions de personnes. À travers des projets comme l’Arche du Goût, les Sentinelles et les jardins en Afrique, ainsi qu’avec la mobilisation du réseau de Terra Madre, Slow Food protège le patrimoine agro-alimentaire du monde entier et promeut une agriculture respectueuse de l’environnement, de la santé et des cultures locales.