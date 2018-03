Pollution : l’Egypte, Madagascar et le Botswana très touchés !





Le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur la pollution aux particules fines indique que sur les 1 600 plus grandes villes du monde, seul un tiers se situe en-dessous du seuil limité conseillé. L’Asie et le Moyen-Orient sont particulièrement touchés, l’Afrique n’est pas en reste avec des pays comme Madagascar, l’Egypte et le Botswana, très touchés par ce phénomène..