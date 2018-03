Nigéria : Faut-il faire la guerre aux vendeurs de rue ?





Le Nigeria interdit les commerces de rues. Pourtant c’est ce secteur informel qui emploie 70% de la population en zone urbaine. Ça se passe de commentaire. Dans son article, Rahimat Emozozo, s’étonne d’abord de ce genre de mesures accompagnées d’aucune stratégie de réinsertion. Au lieu de distribuer des amendes et des peines de prison le gouvernement devrait mettre en place des mesures incitatives et un environnement des affaires favorable à la petite entreprise. Sans cela le niveau de pauvreté et de délinquance pourrait drastiquement explosé dans le pays !