Le Zimbabwe peut-il redevenir le joyau de l’Afrique ?





Le Zimbabwe a vécu 37 ans au rythme des caprices de son Président Mugabe. Avec des hauts et des bas, les moments précédant sa chute se caractérisent bien par la pauvreté et le recul économique. Dans son article, Steve Hanke, analyse quelques traits économiques caractérisants le Zimbabwe, de l’inflation abyssale à un regain économique lors de l’introduction du dollar US. L’auteur souligne que l’exemple du parcours de Singapour pourrait grandement inspirer le pays mais il croit peu à cette idée compte tenu du profil du nouveau président proche de Mugabe. Ainsi, se basant sur l’expérience de son voisin le Botswana, l’auteur incite à améliorer drastiquement l’environnement des affaires pour laisser les entreprises reconstruire l’économie agonisante.