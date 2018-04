Emmanuel Macron et Roch Marc Christian Kaboré inaugurent, à Zagtouli, la plus grande centrale solaire d’Afrique de l’Ouest





M. Emmanuel Macron, Président de la République française, et M. Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso, ont inauguré à Zagtouli ce 29 novembre 2017, la plus grande centrale solaire d’Afrique de l’Ouest. Ce projet innovant permettra de fournir de l’électricité à 660 000 personnes dans le pays. Ce projet est financé par le Gouvernement burkinabè et par un don de l’Union européenne de 25 millions d’euros (environ 16,4 milliards FCFA), accompagné d’un prêt de 22,5 millions d’euros (environ 15 milliards FCFA) de l’Agence Française de Développement (AFD).