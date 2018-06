Côte d’Ivoire : bilan médiocre de la lutte contre la corruption





La Côte d’Ivoire, sous le feu des projecteurs, présentée comme un miracle économique à plusieurs reprises par Christine Lagarde du FMI, reste gangrénée par la corruption. Ce fléau est bien masqué mais demeure et est un pilier de la pauvreté du plus grand nombre. Comme on dit, un petit groupe baigne dans le champagne alors que nombre d’habitants n’ont même pas accès à l’eau potable. Dans son article, Safiatou OUATTARA, fait le bilan du régime Ouattara en termes de corruption. Bilan d’autant plus décevant que le Président avait placé son second mandat sous le sceau de la lutte contre la corruption. Le bilan tient en un mot : médiocre. L’auteure décortique le problème bien clairement.