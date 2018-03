Ana Isabel Meira Rita Dra : une élue à Sao Tomé





Entretien. Ana Isabel Meira Rita Dra est l’une des rares femmes élues locales à Sao Tomé et Principe. Depuis peu, elle représente l’Afrique centrale dans le nouveau bureau du Réseau des femmes élues locales d’Afrique dont l’ambition est de promouvoir une participation plus accrue des femmes en matière de gouvernance locale. Ana Isabel Meira Rita Dra revient sur son expérience à Sao Tomé et Principe.