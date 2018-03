Afrique australe : pas assez de médicaments pour faire face à une pandémie

La grippe porcine menace. L’Afrique du Sud, le pays le plus riche d’Afrique, a recensé mercredi deux cas suspects de grippe porcine (les résultats des analyses se sont révélés être négatifs, jeudi) , mais il ne dispose pas de réserves suffisantes du médicament antiviral connu pour être efficace contre cette maladie, qui se propage rapidement et aurait fait jusqu’ici plus de 150 morts au Mexique, selon un expert.