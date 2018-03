Sao Tomé et Principe : franc succès des distributeurs de préservatifs

La demande en préservatifs est élevée dans les "points chauds". Les distributeurs de préservatifs ont la cote à Sao Tomé et Principe. Dans le cadre d’une initiative du Programme national de lutte contre le sida et de l’ONG Alisei, 376 restaurants, discothèques et boutiques sont équipés de distributeurs de condoms gratuits. Certains s’y sont tellement faits qu’une récente rupture de stock les a mis en colère ou inquiété...