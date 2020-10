Will.i.Am rêve de collaborer avec Aya Nakamura

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Aya Nakamura. Nommée cette année « artiste française la plus écoutée dans le monde », par Spotify, la chanteuse franco-malienne Aya Danioko alias Aya Nakamura vient de recevoir une belle proposition sur les ondes de Fun Radio. Ce mardi 27 octobre, les Black Eyed Peas seront les invités de prestige de la radio et ils n’ont rien caché de leur admiration pour la « go bamakoise ».

Le disc-jockey, rappeur, auteur-compositeur, producteur et acteur américain, d’origine jamaïcaine et martiniquaise, Will.i.Am, de son vrai nom William James Adams et sa bande ont magnifié les tubes « Djadja », « Jolie nana » et « Pookie » de la ravissante Aya Nakamura. Eux qui ont eu le plaisir d’écouter la musique urbaine de cette artiste d’origine malienne, sont même prêts à la rencontrer.

À la question de savoir « avec quel artiste français rêvez-vous de collaborer ? » Le leader du groupe a lancé sans hésitation : « Aya Nakamura », avec un accent à couper au couteau. « Je l’aime vraiment beaucoup. Elle est très, très, très talentueuse », a-t-il ajouté. Le disc-jockey, rappeur, auteur-compositeur, producteur sait de quoi il parle. Lui qui fabrique des tubes à la pelle a déjà travaillé avec des superstars telles que Justin Timberlake, Britney Spears, ou encore Mariah Carey, Snoop Dogg, et John Legend…, au cours de sa carrière.

De son côté, Aya Nakamura commence à avoir un carnet de bal bien étoffé. La « go bamakoise », qui a été saluée à plusieurs reprises par Madonna, qui a découvert sa discographie lors d’une tournée en France, a également eu droit à un hommage de Catherine Ringer des Rita Mitsouko.

Question collaboration, il faut savoir que Aya Nakamura a récemment été contactée par une certaine Anitta. La « Beyoncé brésilienne », comme on la surnomme, a déjà l’intention de faire un duo avec elle. Il va donc falloir trouver du temps pour Taboo, Will.i.Am et Apl.de.Apm dans le planning surchargé de la chanteuse franco-malienne Aya Danioko alias Aya Nakamura.