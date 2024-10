Wɛ̀li : la marque qui transforme la patate douce en pâtisseries saines

Dans un monde où la santé et le bien-être occupent une place de plus en plus centrale, la quête d’alternatives alimentaires saines s’intensifie. Au cœur de cette tendance, Wɛ̀li émerge comme une marque innovante, offrant des pâtisseries afro-saines 100 % sans gluten, mettant en avant la patate douce, un ingrédient emblématique de la cuisine béninoise. À la tête de cette aventure culinaire, Immaculée GOMEZ, passionnée par la nutrition, s’engage à réinventer les douceurs traditionnelles, tout en célébrant les richesses du patrimoine béninois.

Si académiquement, la jeune femme de 31 ans est titulaire d’une licence en Diplomatie et relations internationales, son sens de l’observation, son humour plutôt débridé (vous le remarquerez dans ses contenus TikTok) et son inventivité l’ont mené vers d’autres sentiers. Dans cette interview, elle partage son parcours, la vision de Wɛ̀li et ses ambitions pour l’avenir.

Afrik : Bonjour Immaculée. Pourriez-vous nous parler de l’origine de Wɛ̀li et de ce qui vous a inspirée à lancer cette marque de pâtisseries sans gluten ?

R : L’idée de Wɛ̀li est née d’une passion pour l’alimentation saine et durable, mais aussi de ma propre expérience. Je souffre d’hypersensibilité au blé et de problèmes de surpoids, ce qui a rendu la recherche d’alternatives alimentaires difficiles. Si remplacer le blé dans les recettes salées était relativement facile, cela a été plus complexe pour les recettes sucrées. Cela m’a poussé à créer mes propres recettes en utilisant des farines locales, notamment la farine de patate douce.

Ayant constaté la demande croissante pour des produits sans gluten, en particulier en Afrique où cette tendance commence à émerger, j’ai décidé de lancer Wɛ̀li pour proposer une alternative gourmande, saine et accessible. « Wɛ̀li » signifie « patate douce » en langue béninoise, ce qui résume bien notre démarche locale et nos engagements.

Quelles sont les particularités de vos pâtisseries et comment se distinguent-elles sur le marché béninois et international ?

Wɛ̀li propose des pâtisseries 100 % sans gluten, ce qui les rend accessibles aux personnes souffrant d’intolérances ou cherchant simplement à adopter une alimentation plus saine. J’ai voulu mettre en valeur un ingrédient local que j’affectionne : la patate douce.

La farine de patate douce présente un indice glycémique modéré par rapport à d’autres farines africaines, ce qui est idéal pour maîtriser la prise de poids tout en améliorant la digestion grâce à l’apport élevé en fibres.

La farine de patate douce est aussi facile à travailler dans une large gamme de recettes sucrées. En plus de l’aspect santé, je veille à ce que mes produits restent gourmands. Je suis convaincue que bien manger ne doit pas rimer avec privation.

#Glutenfree #alimentationsaine #foodtok #benintiktok #CapCut ♬ Little Things – Adrian Berenguer @weli.229 C’est avec une immense joie et une profonde fierté que je vous présente ma nouvelle identité de marque. Nous sommes passés de « Douceur de Yahweh » à « Wɛ̀li ». « Wɛ̀li » signifie « patate douce » en langue locale. Le choix de ce nom à pour but de mettre en avant notre ingrédient phare de nos pâtisseries, la farine de patate douce. Ce nom a pour but de mettre en avant l’authenticité de la marque, la tradition africaine dont elle se veut le porte-étendard et de montrer la place des produits locaux dans notre offre de pâtisserie. Je compte sur vous pour porter haut Wɛ̀li autant que vous l’avez fait pour Douceur de Yahweh. Pâtisserie à la farine de patate douce Pâtisserie aux farines africaines Pâtisserie afro-healthy Nouveauté pâtisserie africaine #Patisserie

Quel rôle joue la culture africaine dans l’identité de Wɛ̀li ?

La culture africaine, et plus spécifiquement béninoise, est au cœur de Wɛ̀li. Je m’inspire de recettes de pâtisserie classiques que je réinvente avec des superaliments comme le moringa, le souchet ou le baobab, mais aussi des épices comme la cardamome, la muscade ou la cannelle.

Cependant, il n’a pas été facile d’introduire la patate douce dans le domaine de la pâtisserie moderne, bien qu’elle soit largement consommée en Afrique de l’Ouest sous forme de frites, de purée ou cuit à l’eau. Mon défi a été de montrer qu’il peut également être un ingrédient délicieux et polyvalent dans les desserts.

Quelles sont vos ambitions pour Wɛ̀li dans les années à venir ?

Je souhaite élargir mon offre actuelle et rendre mes pâtisseries accessibles à une plus large clientèle, non seulement au Bénin, mais aussi à l’international. L’objectif est de devenir une référence en matière de pâtisseries sans gluten afro-saines, et d’inspirer d’autres entrepreneurs à valoriser les ingrédients locaux dans des créations modernes.

Enfin, quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui hésitent encore à adopter une alimentation sans gluten ?

Je dirais que l’alimentation sans gluten ne signifie pas renoncer à la gourmandise. Au contraire, c’est l’opportunité de découvrir de nouvelles saveurs et de prendre soin de son corps. Chez Wɛ̀li, nous voulons montrer que bien manger peut rimer avec plaisir, et que des alternatives comme la farine de patate douce offrent de vrais atouts nutritionnels. Alors, osez goûter et adopter le changement !

Wèli, sous la direction d’Immaculée GOMEZ, promet de révolutionner l’univers de la pâtisserie en Afrique et au-delà avec des produits sains, gourmands, et enracinés dans le patrimoine culinaire local. Une aventure à suivre de près pour tous les amateurs de plaisirs sans gluten.