Victor Moses offre 20 000 livres sterling à Wigan

Le défenseur polyvalent international nigérian de Chelsea, Victor Moses, a fait un don important pour soutenir son ancien club, Wigan Athletic, au milieu de leurs difficultés financières, causées par la pandémie du Covid-19. Le Super Eagle, qui était l’un des chouchous des fans lors de son passage au DW Stadium entre 2010 et 2012, a contribué pour 20 000 livres sterling.

Wigan a été déduit de 12 points après son entrée en fonction vers la fin de la saison 2019-2020, ce qui les a forcés à être relégués aux côtés de Hull City et de Charlton Athletic. Victor Moses a joué pour les Latics, avant de rejoindre Chelsea en 2012. Lu bureau des supporters du club a confirmé que le Super Eagle nigérian de 29 ans, avait apporté une contribution financière importante au club, lui permettant d’avoir un nouveau souffle.

Les supporters visent à collecter 750 000 livres sterling, pour soutenir le club, cette saison, et ils sont maintenant à moins de 100 000 livres sterling de l’objectif, après que Victor Moses a envoyé sa contribution de 20 000 livres sterling. Le don de l’international nigérian a porté le total de la collecte de fonds à plus de 650 000 livres sterling, ce qui, pourrait aider financièrement le club à faire face aux dépenses, en vue de la nouvelle saison en League One (D3 anglaise), qui démarre ce week-end.

« Lorsque Victor a pris contact pour dire qu’il voulait aider en faisant un don aussi important, je ne pouvais tout simplement pas croire ce que j’entendais. C’est un geste tellement incroyable », a déclaré la présidente Caroline Molyneux, sur le site officiel du Wigan Athletic Supporters Club. « Victor voulait faire le don et rester anonyme, mais nous devions simplement nous assurer qu’il obtienne la reconnaissance qu’il mérite », a-t-il ajouté.

« Wigan Athletic aura toujours une place spéciale dans mon cœur. J’ai tellement de souvenirs incroyables de mon séjour là-bas et les gens de Wigan et tous ceux qui sont associés au club ont toujours été si bons pour moi et ma famille. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger l’avenir de ce grand club », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Prêté, la saison dernière, à l’Inter Milan, finaliste malheureux de la dernière Europa League, Victor Moses a rejoint Chelsea, cet été où il est encore jusqu’en juin 2021.