Vente aux enchères de soutien aux artistes contemporains africains

Au bénéfice des actions de soutien à l’art contemporain africain de : – La Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Africaine, organisatrice de l’exposition panafricaine itinérante « Prête-moi Ton Rêve ». – L’African Culture Fund (Le Fonds Africain pour la Culture). Plus d’une cinquantaine d’œuvres de trente artistes africains contemporains tels que Soly Cissé, Joana Choumali, Mohamed El Baz, William Kentridge, Siriki Ky, Abdoulaye Konaté, Mohamed Melehi, Barthélémy Toguo ou encore Ouattara Watts seront vendues aux enchères lors d’une séance à huis clos entre Paris et Casablanca, par les deux maisons de vente Cornette de Saint Cyr et La Marocaine des Arts. Cette vente aux enchères sera retransmise le 7 juillet à 18h sur le site de Drouot Online.

Plus d’une cinquantaine d’œuvres de trente artistes africains contemporains tels que Soly Cissé, Joana Choumali, Mohamed El Baz, William Kentridge, Siriki Ky, Abdoulaye Konaté, Mohamed Melehi, Barthélémy Toguo ou encore Ouattara Watts seront vendues aux enchères lors d’une séance à huis clos entre Paris et Casablanca, par les deux maisons de vente Cornette de Saint Cyr et La Marocaine des Arts le 7 juillet 2020 à 18h. La vente sera retransmise sur le site de Drouot Online.

LES ARTISTES DONATEURS

Cette vente aux enchères proposée par la Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Africaine et l’African Culture Fund a créé un véritable élan de solidarité de la part des artistes africains, qui ont offert leurs œuvres pour permettre aux deux fondations de surmonter les difficultés dues à la pandémie du Covid19.

Ce sont plus de trente artistes africains contemporains renommés qui seront réunis lors de cette vente, dont certains artistes de l’exposition panafricaine itinérante « Prête-moi ton Rêve » qui inaugurait sa troisième étape au Musée Adama Toungara à Abidjan en mars 2020. Parmi eux, Soly Cissé, Joana Choumali, Mohamed El Baz, William Kentridge, Siriki Ky, Abdoulaye Konaté, Mohamed Melehi, Barthélémy Toguo ou encore Ouattara Watts.

Les deux maisons de vente (Cornette de Saint Cyr et La Marocaine des Arts) font la vente de manière bénévole et ne toucheront pas de commissions sur les transactions. Le transport des oeuvres vendues sera à la charge de l’acheteur.

LA FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE CONTEMPORAINE AFRICAINE

Depuis quelques années, nous assistons à un engouement sans précédent pour la culture contemporaine africaine. Mais si cet engouement pour les artistes africains n’a cessé de croître à l’international, allant jusqu’à susciter l’intérêt du grand public, il reste circonscrit à une poignée d’amateurs d’art et de collectionneurs sur le continent. Consciente de la nécessité pour les Africains de se (ré)approprier leur culture et leur art, et de l’importance pour les artistes du continent de retrouver leur public local, la Fondation souhaite œuvrer à rendre plus visible la création contemporaine sur sa terre d’origine. En travaillant à valoriser les œuvres auprès d’un public africain, amateur ou connaisseur, mais également en participant à la dynamisation du marché de l’art intra-africain.

L’AFRICAN CULTURE FUND

Le Fonds Africain pour la culture est une initiative qui défend le désir d’un continent d’écrire de nouveaux récits et de donner une place légitime sur la scène mondiale à sa culture unique. Les sources de financement de la culture demeurent fluctuantes, aléatoires et dispersées en Afrique malgré les efforts consentis par les gouvernements africains et les partenaires financiers du secteur. Cette situation rend l’activité de financement de la culture très complexe, tant pour les partenaires financiers que pour les porteurs de projets. La création d’un instrument continental de financement de l’art et la culture devient donc une priorité pour l’Afrique. Dans ce contexte de crise sanitaire, le Fonds Africain pour la Culture (ACF) a décidé de lancer le projet SOFACO, dont l’objectif est de renforcer la capacité de résilience des artistes et organisations culturelles à travers une aide à la création et à la reconstruction du tissu social du secteur artistique en Afrique face à la crise du COVID-19.

INFORMATIONS PRATIQUES

AFRICA UNITE AGAINST COVID-19

Vente le 7 juillet 2020 à 18h sur le site de Drouot Online :

Catalogue en ligne dès le 23 juin 2020