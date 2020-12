Ultra-Marathon : Ryan Sandes remporte la course de Cape Winelands

Pour sa première et unique course en 2020, en raison de la pandémie du Covid-19, le Sud-Africain Ryan Sandes a remporté une victoire convaincante, lors de la course de 75 km Maxirace Cape Winelands, ce samedi 12 décembre 2020, en Afrique du Sud. Sandes a gagné en 7 heures 32 minutes 43 secondes, devant Grobler Basson qui a terminé en 7h 58m 18s.

« Ce matin a été vraiment épique, ces montagnes du Mont Rochelle sont folles », a déclaré Ryan Sandes. « J’ai eu une journée très confortable et je suis ravi de remporter cette victoire aujourd’hui ! Courir 160 km autour de ma maison pendant le confinement a clairement aidé avec mon entraînement ! », a-t-il ajouté.

Un mois seulement après avoir remporté la course féminine et avoir pris la troisième place au classement général de la K-Way Skyrun Mountain Race 2020 à Lady Grey, la championne internationale de Skyrunning Ragna Debats était à nouveau la première femme à franchir la ligne, et a de nouveau pris la troisième place du classement général.

Né en Espagne, le coureur néerlandais, Debats a bouclé le parcours en 8h 03m 40s ét se positionnait à seulement 31 minutes de Sandes et à un peu plus de cinq minutes de la deuxième place. « Quelle belle course, j’ai adoré la première montée et la première ascension », a déclaré Debats. « De si belles montagnes vallonnées pour le reste de la course, et les vues, wow. J’ai adoré cette course ! », a-t-il ajouté.

La deuxième place de la course féminine est revenue à Jana van Houwelingen, 9h 36m 45s, avec Amri Williamson troisième (10h 04m 54s). Dans le même temps, Bruce Arnott a pris la première place du parcours de 40 km en 3h 44m 05s, avec Matthew Burke en deuxième (3h 56m 51s) et Anele Bans en troisième (4h 01m 28s).

Rose Baily a été la première dame sur la ligne d’arrivée avec un temps de 4h 28m 13s ; Marna van Deventer en deuxième place (4h 45m 36s) et Elmi Middlemost en troisième (4h 51m 31s). Dans la course de 20 km, Llewellyn Groeneveld établit un nouveau record de 1h 22m 21s. Le coureur Anderson Ncube a terminé deuxième en 1h 25m 58s avec Zola Ngxakeni troisième en 1h 34m 53s.

La course féminine a été remportée par Christelle Hattingh en 1h 46m 26s, Rochelle Green étant deuxième en 1h 53m 22s et Ash Graham troisième en 1h 55m 41s.