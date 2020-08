Tunisie : la France, la Belgique et l’Islande passent au statut orange

A partir de ce samedi 15 août 2020, les autorités sanitaires de Tunisie font passer la France, la Belgique et l’Islande au statut orange. Dès lors, de nouvelles mesures sanitaires sont mises en place par les autorités de ce pays d’Afrique du Nord s’agissant de ces trois pays.

Dorénavant, et jusqu’à nouvel ordre, les passagers en provenance de la France, de la Belgique et d’Islande, et qui débarquent dans les aéroports tunisiens, devront présenter un test PCR négatif réalisé au plus 72 heures avant le voyage. Ce test ne doit pas dépasser les 120 heures à l’arrivée en Tunisie. Ces passagers devront par ailleurs s’engager par écrit à appliquer l’auto-isolement pendant une période de 14 jours.

Classés auparavant dans la zone verte, la France, La Belgique et l’Islande, sont désormais passés à l’orange, selon la classification établie par le ministère tunisien de la Santé. Le département de la santé base sa classification sur des critères scientifiques et les indicateurs épidémiologiques en lien avec les différentes données mises à dispositions par les différentes instances internationales.

Ces passagers arrivant dans les aéroports tunisiens en provenance de France, de Belgique et d’Islande, y compris les enfants de moins de 12 ans, seront soumis à l’auto-confinement d’une semaine. Depuis la réouverture des frontières, le 27 juin dernier, le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus en Tunisie procède à la classification des pays en fonction du niveau de risque de contamination en trois zones (rouge, verte et orange).