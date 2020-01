Transformation de noix de cajou au Bénin : Fludor vers la faillite

Fludor Bénin, l’usine de transformation des noix de cajou, en définitive, n’aura connu qu’un bref moment de bonheur. Lancée le 30 juillet 2016, à Cana, dans le département du Zou au Bénin, l’usine a été confrontée à la chute de près de la moitié du prix des noix de cajou dès 2018.

Pour les pays performers comme l’Inde et le Vietnam, cela n’avait pas causé de problème en raison de leur grand marché intérieur. En Afrique par contre, la filière est tombée dans une totale non-rentabilité, a expliqué Roland Riboux, PDG de Fludor Bénin.

Alors que la tonne de noix de cajou brute transformé coûte 350 dollars en Inde et 250 dollars au Vietnam, elle coûte 450 dollars en Afrique. L’Inde et le Vietnam arrivent à s’en sortir quand le prix du cajou devient ric rac, mais les pays africains en pleurent. Seuls la Côte d’Ivoire et le Mozambique arrivent à tirer leur épingle du jeu, car leurs gouvernements interviennent et font des subventions.

Le média béninois Matin Libre rapporte que Fludor Bénin subissait annuellement une perte d’environ un million de dollars. Pourtant, l’usine nigérian Tropical General Investment avait fait son entrée dans le domaine, seulement l’année dernière, avec la fabrication de baume de cajou, ce qui lui réussit bien car il en détient le monopole de vente au Bénin. Elle s’approvisionne, en effet, en coque de cajou auprès des autres unités. Roland Riboux explique que la coque de cajou secrète 20% d’un liquide acide dont son usine ne sait quoi en faire. Il précise, en outre, que la coque est vendue aux cimenteries.

Concernant l’impact de la faillite de la filière de transformation de cajou sur le reste de l’entreprise, le PDG répond que les autres filières se portent très bien et ce sont d’ailleurs elles qui couvrent les pertes de la filière de transformation de cajou. En revanche, cette situation engendrera la perte d’emploi chez près de 1 000 femmes.