Tanzanie : Abdul Juma, un test ADN pour la paternité de Diamond ?

Après la révélation, le 15 janvier dernier, par la mère de Diamond Platnumz, qui présentait un autre homme comme étant le père du chanteur tanzanien, Abdul Juma a rompu le silence, indiquant qu’il serait prêt à faire un test ADN pour rétablir la vérité sur cette affaire de paternité.

Le feuilleton Diamond Platnumz n’est pas encore prêt de connaître son épilogue. L’homme qui était présenté comme son père, Abdul Juma, brise le silence. Après la révélation, le 15 janvier dernier, par Sanura « Mama Dangote » Kassim, qui n’est autre que la mère de Diamond Platnumz, il serait prêt à faire un test ADN pour rétablir la vérité sur cette affaire de père biologique du chanteur de bongo tanzanien.

S’adressant aux médias tanzaniens, Abdul Juma a indiqué, avec réserve, qu’il était soulagé que son ex, Mama Dangote, ait finalement mis fin à des rumeurs de plusieurs années sur la paternité de Diamond Platnumz. En effet, il a expliqué qu’il s’était chamaillé avec Mama Dangote lorsque Naseeb Abdul Juma alias Diamond Platnumz était encore très petit et qu’il ne l’avait jamais entendue, jusqu’à vendredi. Il a aussi indiqué qu’il était à 100% le père de Diamond Platnumz.

« Je ne suis vraiment pas son père biologique ? Beaucoup de choses ont été dites, mais je pense que Diamond est mon fils à 100%. Il a été mon fils de sa grossesse à sa naissance; du jour où je les ai choisis à l’hôpital, jusqu’à la vie modeste que nous avons vécue. Je me suis séparé de sa mère quand il était encore très petit, et je ne l’ai jamais entendue lui dire que je ne suis pas son père jusqu’à aujourd’hui où, de ses propres lèvres, elle a dit qu’il n’était pas de moi. Mais, je crois qu’il est à moi », a-t-il révélé.

Abdul Juma a poursuivi en exprimant sa déception que Mama Dangote l’ait qualifié de père absent, affirmant qu’il avait fait tout ce qui était exigé de lui pendant les années d’éducation de Naseeb Abdul Juma alia Diamond Platnumz, jusqu’à la séparation. N’écartant pas un test ADN, il a noté que Mama Dangote est la mieux placée pour dire qui était le responsable de sa grossesse à l’époque. Mais, il estime sans aucun doute qu’il est le père de la star tanzanienne du bongo, étant donné que Platnumz utilise son nom, dans les documents officiels, depuis sa naissance.

« Elle dit que je ne suis pas le père. Que j’étais son beau-père et que j’ai refusé de reconnaître le bébé comme le mien. réfléchissez. il y a trop de contradictions. Comment refuserais-je, puis élèverais-je l’enfant ? Je suis son père. Pourquoi je dis ça ? Parce qu’il utilise mon nom, dans tous ses documents, cartes d’identité et contrats. Certains me conseillent de faire un test ADN, mais je ne l’obligerai pas à le faire. Mama Dangote sait qui est le père », a-t-il ajouté.

Dans une récente interview, Mama Dangote, la mère de Diamond, a révélé que feu Salim Idi, un homme avec qui elle sortait avant de rencontrer Abdul Juma, était le biologique de son enfant. « Quand vous regardez Diamond et Ricardo (le manager de Lava Lava), que voyez-vous ? Cher présentateur, le père de Ricardo est le même que celui de Diamond, il s’appelle Salim Idi. Mzee Abdul Juma était un beau-père. Il m’a trouvé avec la grossesse de Naseeb, et il le savait. Il m’a dit qu’il n’était pas responsable de la grossesse. Je lui ai dit à plusieurs reprises que s’il avait accepté la grossesse, l’enfant aurait été à lui. Il n’a rien fait », a-t-elle raconté. Une affaire visiblement loin d’être close.