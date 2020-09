Autrice-compositrice-interprète et productrice américaine d’origine italienne, Ariana Grande, a jusqu’à présent réussi à obtenir 201 millions d’adeptes. Elle est plus suivie que Kylie Jenner (194 millions) et Selena Gomez avec 192 millions d’abonnés. La première personne à avoir atteint 200 millions d’abonnés a été la star du football Cristiano Ronaldo, qui compte actuellement 237 millions d’adeptes.

Les médias sociaux deviennent l’un des moyens par lesquels les célébrités peuvent identifier leur influence sur les fans et le monde en général. Plus vous avez d’abonnés aux médias sociaux, plus vous êtes influent, ce qui augmente vos chances d’obtenir des contrats via les médias sociaux. Ariana Grande rejoint Cristiano Ronaldo dans la « liste des 200 millions de plus » sur Instagram.

La pop star italo-américaine est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à atteindre la barre des 200 millions d’abonnés sur Instagram. Au moment de la publication de cet article, la chanteuse comptait plus de 201 millions d’abonnés, tout en suivant un petit nombre de 687 personnes. Elle est suivie par Kylie Jenner avec 194 millions et Selena Gomez avec 192 millions d’abonnés.

L’homme le plus suivi sur Instagram, est la star portugaise de football Cristiano Ronaldo, proche ami du kick-boxeur marocain Badr Hari. Le footballeur qui évolue sous les couleurs de la Juventus de Turin, se retrouve avec 237 millions d’adeptes et la star de cinéma Dwayne Johnson, derrière lui avec 196 millions. Parlant de l’ancien lutteur de la WWE The Rock, il est récemment allé sur les réseaux sociaux, révélant que lui et sa famille avaient contracté le Coronavirus. L’acteur a partagé la nouvelle dans une vidéo Instagram révélant que sa femme, Lauren Hashian, et leurs deux filles, Tiana, deux ans, et Jasmine, quatre ans, ont toutes été testées positives.

Dwayne Johnson a déclaré, que c’était la chose la plus difficile qu’ils aient jamais vécue en famille. Il a dit que les bébés avaient quelques maux de gorge, mais à part ça, c’était la vie quasi-normale. La star de cinéma a noté qu’ils avaient contracté le virus d’amis proches de la famille, qui étaient dévastés, parce que c’était eux qui le leur avaient transmis.