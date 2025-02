Sud-Kivu : le M23 installe une administration parallèle à Bukavu

Le mouvement politico-militaire AFC/M23 a pris une nouvelle dimension dans son occupation de l’est de la République démocratique du Congo (RDC) en mettant en place une administration parallèle à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Après avoir déjà instauré un pouvoir administratif à Goma, le groupe armé continue de renforcer son contrôle sur la région.

Le gouverneur nommé ce vendredi à la tête de la province du Sud-Kivu par l’AFC/M23 a pour nom Manou Birato. Cet homme d’affaires n’est pas un inconnu dans la région.

Un gouverneur issu du secteur privé

Manou Birato est un homme d’affaires bien connu au Sud-Kivu. Ancien cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) de Joseph Kabila, puis de l’Union pour la nation congolaise (UNC) de Vital Kamerhe, il avait quitté la scène politique avant de s’exiler en Belgique en 2019. Son retour au pays s’inscrit dans un contexte troublé par l’offensive du M23 qui, après avoir conquis Goma fin janvier, a pris Bukavu à la mi-février.

Aux côtés de Manou Birato, deux vice-gouverneurs ont été nommés : Dunia Masumbuko Bwenge, en charge des questions politiques et administratives, et Juvénal Gashinge Gashingira, responsable des questions économiques et du développement.

Une volonté affichée de gouverner dans un contexte extrêmement tendu

Le chef du M23, Corneille Nangaa, a affirmé que ces nominations illustrent la capacité du groupe à administrer et à assurer la gouvernance dans les zones sous son contrôle. Toutefois, cette prise de pouvoir suscite de vives inquiétudes, tant au niveau national qu’international. La tension reste extrême dans la ville. Le 27 février, des explosions ont frappé un rassemblement organisé par le M23, causant plusieurs morts et de nombreux blessés. Cet épisode tragique illustre l’instabilité persistante de la région et les risques de violences accrues.

Alors que la population de Goma souffre d’une crise humanitaire un mois après la prise de la ville, la situation à Bukavu pourrait suivre le même chemin. D’ailleurs, la nomination d’une administration parallèle à Bukavu s’est faite sur le modèle déjà implémenté à Goma. Ici comme là-bas, l’administration officielle a quitté le chef-lieu pour prendre ses quartiers ailleurs. Le gouverneur militaire de Goma s’est établi à Beni tandis que le gouverneur du Sud-Kivu administre la province depuis Uvira.