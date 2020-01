Après la sortie, le 16 décembre dernier, du très attendu tube « Bouger », la diva de la musique congolaise Barbara Kanam a affiché sa ferme volonté de venir en aide aux personnes en difficultés à travers la République Démocratique du Congo.

Dans un entretien téléphonique avec Afrik.com, l’interprète du hit « Bibi Madeleine » a fait savoir que 2020 est une année de réussite pour elle. Preuve à l’appui, après sa mise sur le marché des disques « Bouger », elle fait la une de coins chauds de la capitale congolaise et de la partie Est de la RDC.

Très engagée dans les questions humanitaires, Kanam dit être prête à investir son énergie et son temps pour apporter sourire aux personnes en difficultés à travers des œuvres caritatives. « Je tiens à assister les personnes en difficultés et les désœuvrés.Voilà pourquoi j’ai mis l’accent, cette année, sur les actions caritatives que je pose à travers le pays. 2O2O est une année de mouvement et de surprises », a-t-elle dit

Revenant sur son nouveau single, cette étoile note que « Bouger » est à la fois un cadeau et un appel d’auto-prise en charge de la jeunesse. « Je suis revenue dans mon style de Bibi Madeleine, j’ai choisie d’offrir à la jeunesse ce titre pour juste encourager les jeunes à se prendre en charge, en main, à bouger et surtout à ne pas se décourager », confie-t-elle.

Barbara Kanam est l’une des artistes congolais les plus titrés. Elle est détentrice d’un diplôme de mérite « Honoris Causa » de l’universitéde Miami Floride aux Etats-Unis. Elle a été la marraine du 90ème anniversaire de la reine Elisabeth II, à l’ambassade de la Grande Bretagne en RDC (2012), Femme de l’année pour les deux Congolais par le comité du prix présence Congo (2016).