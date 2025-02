SISSA 2025 à Abidjan : un nouvel élan pour le sport et la santé en Afrique

La première journée du 1er Sommet sur les Investissements dans les Systèmes de Santé en Afrique (SISSA 2025) qui se tient à Abidjan en Côte d’Ivoire les 11 et 12 février 2025 a permis une prise de conscience générale de l’importance du lien entre santé et sport sur le continent et une véritable mobilisation en faveur de ces deux secteurs jumeaux.

Par une réflexion originale et novatrice, mêlant intelligence économique et analyse détaillée des réalités africaines, les débats du Sommet organisé à l’Hôtel Byblos de Marcory ont permis à la fois de mesurer les besoins qui existent dans de nombreux pays africains et d’envisager de manière concrète les solutions pratiques à mettre en oeuvre pour y répondre.

Ouverts sous le haut patronage du Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle de Côte d’Ivoire, les travaux du Sommet ont été lancés par le Dr Laetitia Makita-Ngadi, initiatrice du SISSA, et présidente du Cabinet Semen-Africa Consulting, convaincue que le secteur de la santé en Afrique est confronté aujourd’hui à des défis nouveaux, qui sont autant d’opportunités de création de richesse, d’accélération du développement, et progression de la qualité de vie des populations africaines. Or le sport peut être aujourd’hui « le catalyseur d’une action concrète qui fera du secteur de la santé un levier de croissance économique transversal. »

Grâce au partenariat institutionnel noué par le SISSA avec la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, les réflexions des panélistes furent enrichies par plusieurs intervenants remarqués, tels que le Dr Younes Chagar, Directeur délégué du Pôle Santé-Sport de la Fondation, et plus encore le Pr. Ahmed Bennana, Directeur général de l’Hôpital international Mohammed VI, présentant en particulier le projet important d’un Centre dévolu à la Santé du Sport, agréé par la FIFA, et installé à Dakhla.

A l’heure où les revenus générés par les droits sportifs et le sport professionnel dans son ensemble s’envolent en Afrique, le spécialiste de l’intelligence économique gabonais Arsène Emvahou pointa justement le manque à gagner que représenterait aujourd’hui pour l’Afrique le fait que les conditions ne soient pas créées pour favoriser et accompagner l’éclosion et le développement des talents sportifs sur le continent même. Le sport devient en Afrique une source de revenus et un catalyseur de croissance dont le secteur de la santé doit profiter rapidement car c’est un atout indispensable au déroulement des carrières des sportifs.

L’intérêt des échanges a reposé sur la qualité des orateurs présents, parmi lesquels notamment le Dr Loïc Nicolas, Directeur général de la Fondation des Communes et Villes Unies du Cameroun, l’international Mbo Mpendza, Président fondateur d’ASBL Impala Performance, Ambassadeur FIFA Guardians, ou Christian Nyombayire, Directeur général deBridge Conseil Ltd, membre de SEMEN AFRICA Consulting, ou encore Eric Allangba, Directeur du Centre de Médecine du Sport de l’Institut National de la Jeunesse et du Sport de Côte d’Ivoire, et Youssouf Camara, Directeur général de la Maison de l’Afrique à Paris, sans oublier l’expérience bien engagée de Camille Bidault, Directrice de WinWin en Côte d’Ivoire, maîtresse d’oeuvre du programme AGORA, construisant des complexes sportifs accessibles aux jeunes, aux femmes et aux personnes vulnérables, dont les premiers ont déjà vu le jour à Koumassi, Yopougon et Abobo, communes d’Abidjan.

Axe principal des travaux, une volonté commune d’inventer de nouveaux partenariats public-privé, comme moyen privilégié d’attirer à la fois des financements plus importants au service d’une volonté politique affirmée, celle de faire du sport un levier de développement majeur des politiques de santé, et un moyen de fédérer des investisseurs au service de la santé des sportifs, mais aussi à travers eux de toute la population.

Présents pour témoigner à travers leurs actions concrètes, l’ancien footballeur du FC Nantes d’origine ghanéenne Kwasi Tabury, président de la Fondation MyHealthCop, qui a lancé Décathlon au Ghana, et Erick Maville, Président de l’association Santé en Entreprise et de la Commission Santé du CIAN, Conseil Français des Investisseurs en Afrique. C’est en effet en fédérant et en donnant plus d’ampleur à des initiatives telles que les leurs qu’une nouvelle page de l’histoire de la santé en Afrique doit aujourd’hui s’écrire, permettant à tous les pays africains de progresser rapidement vers une meilleure prise en charge à la fois de la prévention, du dépistage, et des thérapies.