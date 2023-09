Sénégal : radiation de Sonko des listes électorales, ce que dit Juan Branco

L’opposant sénégalais Ousmane Sonko a-t-il été radié des listes électorales ? Il se dit que le leader du parti dissous Pastef ne peut être candidat à la Présidentielle de février 2024. Ce que réfute son avocat Me Juan Branco.

Une notification officielle, en date du 3 août dernier, a été adressée à Ousmane Sonko par le sous-préfet des Almadies. Dans le document, Papa Serigne Niang, responsable administratif à Dakar, informait Ousmane Sonko de son retrait des listes électorales. Ce, suite à sa « condamnation par contumace par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar ».

Nombreuses pertes en vies humaines

Déclaré coupable de « corruption de jeunesse », Ousmane Sonko a été condamné, le 1er juin dernier, à deux ans de prison ferme. L’opposant a été incarcéré, fin juillet. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation, dont « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l’État ».

Le parti Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la Fraternité de Sonko avait été dissous le 31 juillet dernier. Les autorités lui ont reproché d’avoir « fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels ». Des troubles qui ont « entraîné de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés ».

Saccage et pillage de biens publics et privés

A son actif, le ministre sénégalais de l’Intérieur Antoine Félix Diome met « des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés ». Ce qui, selon le patron de la police sénégalaise justifie la dissolution de son parti. Quant à la radiation du leader politique des listes électorales, ses conseils juridiques réfutent cette thèse et apporte des précisions.

Lundi, Juan Branco a indiqué que son client, par ailleurs le maire de Ziguinchor, n’a jusque-là reçu aucune notification de sa radiation. Selon la robe noire, Ousmane Sonko ne peut faire l’objet d’une radiation d’office des listes électorales. « M. Sonko ne saurait, en droit, faire l’objet d’une radiation d’office… Aucune des procédures judiciaires ayant été initiées à son encontre n’ayant débouché sur une condamnation définitive », a précisé l’avocat français.

Branco demande de notifier à Sonko sa radiation

« Contrairement à ce qui a été affirmé dans la presse, Ousmane Sonko ne s’est vu notifier une quelconque décision de radiation motivée, comme le requièrent les articles L.40 et L.41 des lois électorales. Il n’a, à ce jour, pas de constance de l’existence d’une telle décision, qui doit, pour effective, selon la loi, être dûment notifiée, soit au dernier lieu de résidence, soit en personne », a poursuivi le conseil juridique.

« Monsieur Ousmane Sonko est entre leurs mains. Et il serait préférable de lui notifier sa radiation en personne, si elle est vraiment réelle », a poursuivi Me Branco. Non sans rappeler au passage que le décret fixant les modalités des radiations d’office n’a jamais été publié. Et d’asséner : « par conséquent, la radiation d’office de Sonko est nulle pour défaut de base de légale ».