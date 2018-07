Rwanda : Tito BARAHIRA et Octavien NGENZI reconnus coupables de génocide et de crime contre l’humanité.

Le verdict du procès en appel aux assises de Paris de messieurs NGENZI et BARAHIRA, condamnés en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour génocide et crimes contre l’humanité a été confirmé aujourd’hui.

Au nom des toutes les victimes du génocide des Tutsi, le CPCR se réjouit de cette décision de la justice française, décision juste, “sans haine ni vengeance” mais rappelle également que beaucoup d’autres personnes soupçonnées de crimes contre l’humanité et de génocide résident impunément sur le sol français.

Comme nous le répétons souvent, il devient de plus en plus difficile de poursuivre en justice des personnes qui auraient participé au génocide des Tutsi et qui vivent sur le sol français. 24 ans après les faits, les témoins, ou bien ont disparu, ou bien préfèrent tourner la page, les lenteurs de la justice leur ayant fait perdre toute confiance en cette institution. Et pourtant! Dans le cadre du génocide des Tutsi, seuls les témoignages pourront à la fois permettre d’écrire l’histoire du génocide et de déférer des responsables devant la justice. Cela nous donne l’occasion de remercier tous ceux qui se battent pour que les rescapés racontent leur histoire.

Prochainement devrait se dérouler le procès de monsieur Claude MUHAYIMANA dont l’OMA (Ordonnance de Mise en Accusation) des juges a été communiquée. Des clôtures d’instruction ont été annoncées dans plusieurs affaires mais les réquisitoires du Parquet tardent à venir. Ce qui ne peut que nous inquiéter dans la mesure où le calendrier des affaires à la Cour d’assises de Paris semble déjà bien encombré.

Que justice soit rendue, “sans haine ni vengeance”, aux victimes du génocide des Tutsi et à leurs familles. Le temps presse!