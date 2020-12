Rugby : Béja déclaré champion de Tunisie

La Fédération tunisienne de rugby (FTR) a annoncé que la commission sportive a déclaré officiellement le Club de rugby de Béja champion de Tunisie de rugby à XV seniors de la saison 2019-2020 aux dépens de l’AS Jemmel.

La Fédération tunisienne de rugby (FTR) a annoncé, jeudi, dans un communiqué, que la commission sportive a déclaré officiellement le Club de rugby de Béja champion de Tunisie de rugby à XV seniors de la saison 2019-2020 aux dépens de l’AS Jemmel. Cette décision a été prise après avoir sanctionné l’équipe de Jemmel pour avoir enfreint l’article 4 du règlement des compétitions (24-0).

En effet, cet article exige que six joueurs, natifs entre 2000 et 2001, figurent sur la liste des 23. Or, l’AS Jemmel n’en a aligné que quatre, lors du match décisif qui l’a opposé au Club de Béja, dimanche dernier au stade de rugby d’El Menzah, dans le cadre de la 7ème et dernière journée retour du championnat de Tunisie.

La Fédération, ayant répondu favorablement à la réserve émise par le Club de Béja, elle a accordé à ce dernier la victoire sur tapis vert (24-0), bien que l’AS Jemmel l’ait surclassé (16-13).

Champion sortant et recordman de titres dans ce championnat d’élite du rugby Tunisie, l’AS Jemmel perd du coup sa couronne et va devoir se battre la saison prochaine pour la recupérer et éviter l’erreur commise lors de l’édition 2020.

À noter que la cérémonie de remise du trophée du champion a eu lieu au stade Boujemaa Kmiti à Béja, ce vendredi à de 11h00 GMT, ajoute le communiqué de la Fédération tunisienne de rugby (FTR).

Palmarès des 10 dernières éditions