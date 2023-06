Un ressortissant d’Afrique de l’Ouest auteur d’un triple assassinat à Nottingham

Trois personnes ont été assassinées dans la petite commune de Nottingham, au centre de l’Angleterre. Il s’agit de deux étudiants et d’un troisième homme. Le tueur présumé serait originaire d’Afrique de l’Ouest et présenterait des troubles psychiatriques, a révélé la BBC.

Barnaby Webber et Grace O’Malley Kumar, deux étudiants de 19 ans, et Ian Coates, un homme âgé d’une cinquantaine d’années, ont été mortellement poignardés, dans la nuit de lundi à mardi, dans la commune de Nottingham, en Angleterre. Selon les premières informations révélées par la BBC qui cite des sources officielles, le suspect serait un homme, originaire d’Afrique de l’Ouest. Âgé de 31 ans, il résidait au Royaume-Uni depuis de nombreuses années et avait des antécédents de problèmes de santé mentale.

Le suspect a été arrêté par la police alors qu’il a perpétré ses crimes en se déplaçant dans une camionnette. Il aurait frappé trois autres personnes, dont une serait dans un état grave.

La motivation des crimes encore inconnue

La police avait bouclé le centre de la ville pendant une grande partie de la journée d’hier, craignant un attentat, mais il semble que la piste du déséquilibre psychologique soit désormais privilégiée.

La ville est en état de choc en attendant d’en savoir plus sur les circonstances de ce drame.