RDC, Mai-Ndombe : neuf détenus s’évadent de la prison de Nioki

Une évasion s’est produite lundi à la prison de Nioki, dans le territoire de Kutu, province de Mai-Ndombe. Une conséquence de l’état de délabrement dans lequel se trouve la maison d’arrêt.

Neuf détenus ont réussi à s’évader de la prison de Nioki, dans la province de Mai-Ndombe, ce lundi. Les détenus ont profité d’une opération d’évacuation des ordures pour prendre la fuite. Cinq d’entre eux ont depuis été rattrapés, tandis que quatre autres restent introuvables. Les autorités locales poursuivent activement les recherches pour les retrouver.

Une prison pas aux normes

D’après Fidèle Lizorongo, président de la société civile de Nioki, cette évasion révèle les graves carences de l’établissement carcéral. « La prison n’est pas en bon état. Moi, je l’appelle un cachot, car les conditions ne sont pas réunies. Une prison doit avoir une clôture, mais aussi permettre aux détenus d’avoir de l’air. Ils sont entassés dans de petites chambres, où règne une chaleur étouffante, et il n’y a pas de trous d’aération », a-t-il déclaré. Il dénonce également l’absence de système d’aération et la surpopulation carcérale, qui rendent les conditions de détention extrêmement difficiles.

L’état de la prison centrale de Nioki illustre une situation plus généralisée dans la province de Mai-Ndombe. Selon les témoignages recueillis, l’établissement ne dispose pas de clôture, les murs sont fissurés et la toiture en lambeaux. La prison d’Inongo, chef-lieu de la province, connaît une situation encore plus alarmante, aggravant les problèmes de gestion carcérale dans la région.

Les autorités appelées à agir

Face à cette situation, la société civile plaide pour la construction d’une prison moderne dans la province afin de garantir des conditions de détention plus dignes et de renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires.

Les autorités provinciales n’ont pas encore réagi officiellement, mais cette évasion met en lumière l’urgence de réformes dans le système carcéral de Mai-Ndombe et, plus largement, en République démocratique du Congo. L’action de salubrité commencée dans certaines prisons il y a quelques mois par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, devrait s’étendre à toutes les prisons du pays pour que l’impact soit réellement visible.