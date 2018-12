Questions/réponses : Des conseils pour me maquiller

Question de Gaëlle

Bonjour Charlayn, Moi c’est Gaëlle et je participe au concours visage d’Afrique. J’aimerais avoir des conseils concernant le maquillage que je devrais mettre, donc les couleurs etc… et j’ai une peau très grasse et quels produits je dois utiliser pour mon visage. J’ai des cheveux très crépus même si je les défrise c’est parfois le devant qui réussit et le derrière pas. quel défrisant je peux utiliser pour ça? et j’ai des taches noires sur le visage, c’est parce que j’ai souffert de l’acné et ce n’est pas vraiment fini ce qui fait que j’ai pleins de taches que j’aimerais enlever. j’ai envie d’avoir un visage très net conseillez-moi s’il vous plait. Mes salutations les plus sincères. à bientôt.

Réponse de Charlayn

Bonjour Gaëlle… L’entretien personnel et les résultats que l’on peut en espérer demandent de la patience, de la rigueur et de la régularité. Je vous rassure tout de suite, il n’y a rien dans tout ce que vous me décrivez qui ne peut voir une amélioration certaine avec le temps, une fois que vous aurez compris les gestes à adopter. Vous comprendrez bien qu’il ne serait pas sérieux sans vous voir de vous indiquer quel maquillage adopter, ni quel défrisant utiliser, c’est pourquoi je vous invite à nous lire régulièrement pour découvrir au fil des articles des astuces et apprendre à mieux vous connaître pour faire de meilleurs choix et surtout pour être plus exigeante quand des professionnels de la beauté vous feront des propositions. Alors je vous dis à tout bientôt, car je suis sûre que lors de la lecture des différents dossiers que nous allons aborder vous aurez la possibilité d’avoir des réponses à la majeure partie de vos interrogations.

