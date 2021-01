Quand Booba attend de pied ferme le SWAT (Photo)

La vie que mène le rappeur franco-sénégalais, Booba, n’est pas de tout repos. Lui qui est désormais actif sur Twitter depuis son éviction d’Instagram, ne cesse, depuis lors, de semer la discorde, entre clashs et publications provocatrices.

Après avoir dernièrement créé le tollé en simulant un faux piratage, le DUC de Boulogne a notamment eu des échanges très tendus avec un hacker qui a prétendu être arrivé à ses fins en parvenant à pirater le compte du DUC. Une information qui sera démentie par le rappeur exilé à Miami qui a déclaré avoir l’accès total à son profil.

« Eh Booba c’est kobz qui te parle si tu veux pas que je leak absolument tout et que je détruise ta pu*ain de vie sur internet et IRL ferme ta gueule Miami ou pas Miami j’te ramène toute la confrérie chez toi », lâche un hackeur nommé de kobz.

« T’as parlé on attend !!! Leak tout c‘que t’as même la ptite gougoutte de pisse que t’as dans ton caleçon. Leak fort on attend. Je repost même. Et leak en HD stp fais pas l’novice. », a ensuite répliqué B2oba.

Une réplique qui ne restera pas longtemps sans réponse. En effet, le hackeur s’est de nouveau prononcé en ces termes : « Vas-y, j’ouvre pas ma gueule pour rien mdr. Demain soir, 21 h, si ta porte explose pas je suis la plus grosse des pu*es, le tout en direct ».

« Mais t’es déjà la plus grosses des pu*es!!! Et comme t’es un geek et pas un ratpi si ma porte explose le monde entier saura que c’est toi Hackito », a ajouté le DUC.

Ce dimanche 17 janvier 2021, le rappeur a pris les choses sous un angle plutôt humouriste en publiant d’abord un message du hackeur : « Et pour le swat de Booba, c’est mort. Déjà, que j’ai une enquête sur la gueule à cause de ça, et de plus son adresse doit être blacklist. ». Puis il a ajouté une photo de lui en tenue de guerre et armes en mains.

« Me refait plus jamais ça Hackito!!! J’ai attendu le SWAT comme ça toute la journée dans mon salon ».