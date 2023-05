Pourquoi les Camerounais ont-ils peur d’aller à la retraite ?

La retraite, c’est la cessation d’activité professionnelle après un certain âge. Mais cet âge varie d’un pays à un autre. Quel qu’en soit le secteur (public ou privé), elle est considérée pour ceux qui ne l’ont pas préparée comme étant une précipitation à la mort et pour ceux qui l’ont préparée comme un repos mérité. C’est aussi pour certains l’opportunité de se consacrer entièrement à la deuxième activité qu’on menait parallèlement, lorsqu’on était encore en service.

Ainsi donc, on distingue deux catégories de retraités, ceux qui vivent uniquement de leur pension retraite d’une part et ceux qui, en dehors de leur pension retraite, vivent des revenus d’autres activités, aussi petites qu’elles soient. Il faut signaler qu’en date du 30 décembre 2020, le président de la République, Paul Biya, avait signé un décret portant sur l’harmonisation de l’âge de départ à la retraite pour les fonctionnaires des catégories A et B fixé à 60 ans. Les agents publics des catégories C et D partent, quant à eux, à 55 ans.

Celui qui n’a pas préparé sa retraite, la considère comme étant une punition ou la fin de la vie

« Nous constatons malheureusement que les âges de départ à la retraite ne sont pas respectés dans beaucoup de pays, parmi lesquels le nôtre, où on dénombre assez de personnes âgées (70 ans et plus), au poste de directeurs, sous-directeurs, maires, sénateurs, députés, ministres, secrétaires d’État, gouverneurs, préfets, présidents de telles ou telles institutions et PCA (président du conseil d’administration). Alors, celui qui n’a pas préparé sa retraite, la considère comme étant une punition ou la fin de la vie. Pour cette catégorie de personnes retraitées, il faut éviter la honte de rentrer au village. Et quand le jour apparaît, elles ne savent par quel bout le tenir. Et pour se consoler, elles se jettent corps et âme soit dans la consommation des boissons traditionnelles telles que le arki, le fo-fo, le kwata, les whiskies en sachet… où dans les jeux tels que le ludo, le damier, le songho… Ainsi, elles, voient le jour/la semaine/le mois/l’année s’écouler avec vitesse.

La situation de cette catégorie de personnes est encore plus compliquée, lorsqu’aucun enfant n’a émergé, et bien qu’étant encore dans la maison familiale, les fils vivent en concubinage, avec enfants en charge, les filles, de leur côté, ‟pondent″ des enfants, augmentant ainsi la charge des parents qui, eux-mêmes, broient du noir, à ce moment-là. C’est comme si le ciel leur tombait sur la tête. Par contre, les plus intelligents, bien qu’étant encore en fonction, menaient des activités parallèles ou avaient investi dans l’immobilier, le transport, l’agriculture, l’élevage, la sous-traitance, la politique, les œuvres humanitaires, le gardiennage, ne sont pas du reste. Ce qui fait qu’une fois à la retraite, ils s’y mettent pieds et mains liés », déclare le charpentier Paul Woutjio.

Le décret du président de la République, tant attendu par beaucoup de jeunes diplômés ou non, n »est pas respecté…

« Si ce décret, qui était tant attendu par beaucoup de jeunes diplômés ou non, était respecté, on aurait un nombre réduit de chômeurs, y compris des dégâts qui en découlent. Lorsqu’on taille son âge, cela finit toujours par te rattraper. C’est ce que nous observons dans notre pays, où vous pouvez voir quelqu’un bien âgé, mais l’acte de naissance a été retouché une à deux fois, signifiant qu’il est encore jeune. Ceux-ci ne peuvent plus emprunter les escaliers ou les ascenseurs des édifices publics, ont transformé leurs domiciles en bureau, où tous les dossiers sont traités, et les fonds de l’institution y sont gardés et souvent volés par leurs domestiques », a-t-il ajouté.

Selon Isaac Bissala, président de l’Union générale des travailleurs du Cameroun, « si le départ à la retraite est davantage considéré au Cameroun par la plupart comme une punition ou encore une sanction au point de faire peur, c’est parce que le salaire mensuel des travailleurs du secteur public est bas. La conséquence directe est le faible pouvoir d’achat des salariés ».