Paul Okoye accuse son jumeau : « Peter essaie de mettre notre frère Jude en prison »

Paul Okoye accuse son frère jumeau, Peter, d’être à l’origine des poursuites judiciaires contre leur frère aîné, Jude Okoye, poursuivi pour détournement de fonds. Ce nouvel épisode judiciaire ravive les tensions entre les membres du duo P-Square

Le musicien nigérian Paul Okoye, alias Rudeboy, membre du duo P-Square, a déclenché une polémique en accusant son frère jumeau, Peter Okoye, d’être responsable des ennuis judiciaires de leur frère aîné, Jude Okoye. Ce dernier, ancien manager du groupe, est poursuivi par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) pour blanchiment d’argent et détournement de fonds.

L’affaire Jude Okoye : accusations et bataille judiciaire

Jude Okoye est accusé d’avoir détourné 1,38 milliard de nairas, 1 million de dollars et 34 537,59 livres sterling. Il a comparu mercredi devant la Haute Cour fédérale de Lagos et a plaidé non coupable. Le parquet, représenté par Larry Peters Aso, exige son placement en détention provisoire, tandis que son avocat, Inibehe Effiong, demande une libération sous caution sous la surveillance de l’EFCC.

Lors de l’audience du 28 février 2025, Paul Okoye a publiquement pris la défense de Jude et accusé Peter d’être à l’origine de la situation. « C’est Pierre qui fait ces choses. Il le met en prison et je suis ici pour le faire sortir. Parce que le même crime dont ils l’accusent, Pierre est coupable, Paul est également coupable. »

A lire aussi : Jude Okoye en détention provisoire : l’ex-manager de P-Square face à la justice nigériane

Une querelle qui ravive les tensions passées

Cette affaire judiciaire ravive les tensions entre les frères Okoye. P-Square s’est séparé en 2017 à cause de différends financiers et familiaux. Une réconciliation avait eu lieu en 2021, mais les conflits internes semblent persister.

Les fans, divisés par ces révélations, s’inquiètent de l’impact de cette affaire sur la relation des jumeaux et sur l’avenir du groupe. Alors que la justice suit son cours, une question demeure : cette nouvelle crise marquera-t-elle la rupture définitive de P-Square ?