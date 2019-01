Ouganda – France : la lune de miel?

Du 18 au 25 mars 2017 se déroule en Ouganda, parallèlement à la traditionnelle semaine de la Francophonie, une semaine de l’amitié franco-ougandaise qui met sur le devant de la scène les relations de plus en plus fortes qui lient désormais les deux Etats.

Voulue par la dynamique Ambassadrice de France en Ouganda, Mme Stéphanie Rivoal, la semaine de l’amitié franco-ougandaise bénéficie de l’appui de nombreux sponsors parmi lesquels Total, Cipla QCI, Hima Cement, Technip FMC, Airtel, Nile Special, Bolloré Africa Logistics… ou encore brussels airlines.

Une liste qui marque à elle seule le nouvel intérêt que les entreprises francophones trouvent à développer leurs affaires dans ce pays d’Afrique de l’Est que des relations historiques rapprochait jusque là plutôt des pays anglophones.

Mais la barrière de la langue n’en est plus une et désormais l’Ouganda, que la géographie place au contact direct de plusieurs pays francophones, comme le Rwanda et la République Démocratique du Congo, et dans le proximité immédiate du Burundi, apparaît comme un partenaire naturel des investisseurs français.

L’avantage comparatif que représente sa stabilité politique en fait même une nouvelle destination touristique, car ses traditions d’accueil et d’hospitalité rejoignent les atouts naturels dont il dispose : la beauté des sites, évidemment, les multiples parcs naturels nationaux, la richesse de la flore et de la faune, le fait que soient encore observables en liberté des animaux que l’on ne trouve nulle part ailleurs, comme les lions grimpeurs qui se couchent dans les arbres, ou les grands gorilles des montagnes (cf photo) aujourd’hui protégés.

C’est d’ailleurs par une grande réception à la Résidence, réunissant les professionnels du tourisme des deux pays et honorée de la présence des Ministres des Affaires étrangères, mais aussi du Tourisme et de l’environnement, que l’Ambassade de France a souhaité inaugurer la semaine, lundi 20 mars 2017. Etaient également présents les professionnels des médias ougandais et français réunis pour l’occasion.

Le tourisme y a été placé sous le signe de l’écologie et du développement durable, car c’est bien dans l’esprit de la COP 21 dont l’Ouganda ratifia parmi les premiers les accords qu’est placé aujourd’hui le développement du tourisme sur les rives du Lac Victoria… Aux sources du Nil, mythique Graal des anciens explorateurs…