Obafemi Martins montre son yacht, sa Bentley Bentayga et sa Mercedes G-wagon

L’ancien attaquant des Super Eagles Obafemi Martins est sans doute l’un des plus grands philanthropes en tant que footballeur nigérian. Le joueur qui évolue actuellement pour le club de football chinois Wuhan Zall, a flashé sur son yacht et ses voitures exotiques.

Avec une fortune estimée à 35 millions de dollars (plus de 19,7 milliards FCFA), Obafemi Martins est un philanthrope célèbre qui prend également du temps à dépenser pour des articles de luxe personnels. L’ancien attaquant des Super Eagles, qui a marqué 18 buts lors de ses 42 apparitions pour la sélection du Nigeria, a montré son yacht exotique sur les médias sociaux. Le yacht Iguana 31 Expedition de Martins vaut 460 000 dollars (environ 260 millions FCFA), qu’il a acheté pour fêter son 32ème anniversaire, en 2016.

Le yacht a la capacité de rouler sur des rochers, de grimper des pentes directes de 30 degrés et de gérer des pentes latérales de 25 degrés. Le modèle est un bateau puissant équipé pour naviguer sur tout type de mer et peut atteindre jusqu’à 55 mph. Dans les dernières photos, le modèle Bentley Bentayga 2017 de Martins peut également être vu dans un coin. On dit que la voiture de course vaut environ 230 000 dollars (plus 129 millions FCFA). Il reste l’un des SUV les plus rapides, les plus chers et les plus luxueux du marché, doté d’un moteur V-12 redessiné de 6,0 litres développant 600 chevaux, la conduite exotique peut de 0 à 100 km / h en seulement 3,5 secondes malgré un poids de plus de 5600 livres.

La Mercedez Benz Classe G d’Obafemi est également visible sur les dernières photos et il est établi que le prix s’élève à au moins 92 000 dollars (près de 51,8 millions FCFA). Mis à part les derniers messages, Martins est resté une icône des Super Eagles qui ayant joué pour plusieurs clubs, dont l’Inter Milan, le Newcastle United, le Seattle Sounders FC et bien d’autres.

Récemment, l’attaquant des Super Eagles, via sa fondation, a distribué de la nourriture et des boissons aux manifestants d’ENDSARS au Nigeria. Depuis que les manifestations ont éclaté, il est acquis que de nombreux agitateurs dorment et se réveillent sur les lieux et avaient véritablement besoin de ce soutien de l’ancien goléador nigérian. « Je t’aime … mon pays », a-t-il légendé le message.