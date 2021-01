Nomcebo vit son rêve le plus fou de tournée mondiale

La chanteuse de « Xola Moyawami », Nomcebo Zikode, effectue actuellement une tournée mondiale, malgré la pandémie de Covid-19, qui ne connaît pas encore son épilogue. La star sud-africaine a révélé dans le confort de sa chambre d’hôtel, en Côte d’Ivoire, les nombreuses villes dans lesquelles elle sera en tournée, affirmant qu’elle vit probablement ses rêves les plus fous.

Autrice-compositrice-interprète sud-africaine, Nomcebo Zikode est présentement à Abidjan en Côte d’Ivoire. La chanteuse du township d’Epumalanga, qui doit sa renommée mondiale à la composition et l’interprétation de la chanson Jerusalema produite par Master KG, vit ses rêves les plus fous de tournée mondiale. Partageant les dates et les différentes villes dans lesquelles elle et la superstar de Limpopo Master KG joueront leur grand succès, Nomcebo Zikode a écrit un message : « C’est bon de rêver ! Ne laisse jamais personne te l’enlever »

Master KG et Nomcebo Zikode viennent également de célébrer une étape importante lorsque leur chanson à succès Jerusalema a dépassé plus de 300 millions de vues sur YouTube, un an après sa première publication. « Un de mes amis a dit un jour: « Vous êtes l’auteur de votre propre destin; écrivez-le dans des livres d’histoire », mais je n’ai jamais pensé que nous pourrions réaliser quelque chose de cette nature ! 300 millions de vues en un an ! Nous vous sommes éternellement reconnaissants pour tout votre soutien », a indiqué Nomcebo Zikode.

« Cette année a été incroyable, avec le succès de Jerusalema et la grande réception de mon album Xola Moya Wam. J’ai hâte de voir où cette relation avec Sony / ATV me mène. J’apprécie la confiance et la conviction que Rowlin, Munya et la famille mondiale Sony / ATV ont en moi et s’efforceront de ne faire que de mon mieux », a-t-elle ajouté.

« Je me souviendrai toujours de 2020 parce que c’est l’année où j’ai eu mon premier succès mondial Jerusalema feat Nomcebo. Merci au monde entier d’avoir réalisé mon rêve… merci Dieu et ma famille de m’avoir élevé pour le monde entier. Voir mon talent … à tous les fans et à tous, bonne année », a également indiqué Master KG.

À noter que la nouvelle Ambassadrice de la musique sud-africaine a commencé sa tournée en novembre 2020 au Burkina Faso et fera sa dernière escale en Italie, le 30 septembre 2021.