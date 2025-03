Nigeria : une sénatrice suspendue après des accusations de harcèlement sexuel contre le président du Sénat

La suspension de la sénatrice nigériane Natasha Akpoti Uduaghan, après ses accusations de harcèlement sexuel contre le président du Sénat, soulève un vif débat.

La scène politique nigériane est secouée par une affaire qui mêle accusations de harcèlement sexuel et sanctions disciplinaires. Natasha Akpoti Uduaghan, l’une des rares femmes sénatrices, a été suspendue pour six mois après avoir publiquement accusé le président du Sénat, Godswill Akpabio, de comportements inappropriés. Cette décision, prise à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, suscite une vague d’indignation dans le pays.

Le Sénat justifie la suspension de Natasha Akpoti Uduaghan par des motifs d’ »indiscipline« , liés à un différend concernant un échange de sièges parlementaires. Cette sanction l’empêche de siéger pendant six mois et entraîne la suppression de ses indemnités parlementaires. Toutefois, la sénatrice et ses soutiens dénoncent une mesure de représailles destinée à la réduire au silence.

Natasha Akpoti Uduaghan affirme que sa suspension découle directement de ses révélations sur le comportement de Godswill Akpabio. Elle l’accuse d’avoir bloqué plusieurs de ses propositions au Sénat avant de lui offrir son soutien en échange de « soins« . Elle évoque également un incident survenu fin 2023, lorsqu’il aurait adopté un comportement inapproprié à son domicile en présence de son époux. Malgré le dépôt d’une pétition officielle, la plainte a été rejetée pour des raisons de procédure.

*Letter to the Nigerian Senate*

The Petition of Senator Natasha Akpoti-Uduaghan Must Be Independently Investigated and Openly Discussed in a Public Hearing that the Accused Does Not Preside.

Two Demands:

1. Swiftly Appoint an Independent Investigator on the Petition of… pic.twitter.com/rdUkDoR7uU

— Oby Ezekwesili (@obyezeks) March 6, 2025