Nigeria : une église de Satan saccagée par des jeunes ! (Photos)

De son vrai le nom ‘‘The Assemblies of Light Bearer Greater Church of Lucifer’’, cette église du moins spéciale plus connue sous l’appellation d’Église de Satan a été bâtie à Ohafia, dans l’Etat d’Abia au Nigeria.

Construite par Ifekwe Udo ou Fada-Fada, cette église n’aura pas fait long feu, puisque les images sataniques qu’elle comportait ont été détruites, ce mercredi 8 juillet 2020, par des jeunes très révoltés.

Le surveillant général de l’église connu pour sa maitrise du vodou acquise selon ses dires grâce au pouvoir de Satan a en effet grandement contribué à la popularité de l’édifice. Mais c’était sans compter avec les jeunes de cette communauté qui ont réclamé l’arrêt des agissements dans cette église.

De ce fait, ils ont détruit tout ce qu’ils pouvaient. Quant au principal apôtre et fondateur de cette église, il a été arrêté par le commandement de la police d’État en raison des plaintes allant à son encontre.

Rappelons aussi, qu’un tel édifice nommé publiquement « Église de Satan » avait été construit en Afrique du Sud il y a de cela quelques mois.