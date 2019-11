A Lagos, alors que la plupart des propriétés sont gardées soit par des vigiles ou des chiens de garde, un appartement fait cependant exception à la règle. Celui-ci est sous la surveillance d’un… lion !

Les autorités de Lagos avaient fort à faire. En effet elles avaient au programme une séance de « capture de lion ». Selon les informations fournies par la presse locale, le lion de deux ans était utilisé comme gardien dans un appartement résidentiel dans la banlieue chic de l’île Victoria, dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

L’appartement gardé par le fauve appartiendrait à un citoyen indien, Yinka Egbeyemi. Ce dernier dirige le groupe de travail de l’Etat de Lagos sur l’Unité des infractions environnementales et spéciales. Il a par ailleurs tenu à déclarer que l’animal aurait été « maîtrisé » et placé dans un zoo. Cependant, aucune information n’a filtré sur la provenance de l’animal et la manière dont il est parvenu jusqu’au Nigeria.

Depuis le mois de juin, une traque d’animaux protégés dans 109 pays a avait été initiée par Interpol et l’Organisation mondiale des douanes (WCO). Cette opération a aidé à interpeller 582 individus et permis de mettre la main sur 30 fauves, 23 primates, plus de 4 300 oiseaux, près de 10 000 animaux marins, des tortues, mais aussi des reptiles.