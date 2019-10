Nigeria : un Libanais suscite le tollé en invectivant les politiciens

La puissance du Nigeria n’est plus à démontrer. Cependant, la mauvaise gouvernance, la corruption et bien d’autres maux fragilisent son développement. C’est ce que pense un Libanais qui n’a pas manqué d’attirer l’attention à ce propos à travers une vidéo virale.

Cela fait plus d’une trentaine d’années que Bilal Nassel, ressortissant libanais, vit et fait des affaires au Nigeria. Cependant, il estime que les politiciens nigérians sont fortement corrompus. L’homme d’affaires est très connu dans le milieu de l’hôtellerie et des productions humoristiques. Il n’a pas manqué de pointer du doigt la corruption permanente dans tous les secteurs de la société nigériane. Selon lui, il s’agit de la principale cause du retard observé dans la santé, l’éducation et l’industrie.

Dans une vidéo qu’il a publiée sur Internet, Bilal Nassel a pris l’exemple du Rwanda qui enregistre de belles performances depuis quelques années. Il félicite l’intégrité dont font preuve les hommes politiques rwandais et invite ceux du Nigeria à suivre l’exemple. Selon ses dires et après avoir parcouru de nombreuses régions du territoire nigérian, la corruption est le principal frein à toutes les actions entreprises dans le sens du développement de ce pays.

Dans la vidéo qui a rapidement fait le tour d’internet, l’homme d’affaires libanais n’a pas manqué d’exprimer sa peine pour les citoyens lambdas du pays de Buhari. Ces derniers doivent se battre durement pour gagner leurs vies alors que les politiques vivent dans une aisance insolente. Ces propos n’ont pas manqué de créer le buzz sur la toile et de nombreux internautes pensent, à juste titre, que Bilal Nassel a bien raison.