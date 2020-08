Nigeria : un enfant de 10 ans enchaîné pendant deux ans avec des animaux, par sa marâtre

Une grave histoire de maltraitance, vient d’être ébruité par un activiste des droits humains. Un petit garçon identifié du nom de Jibril, a été sauvé des mains maléfiques de sa marâtre, qui l’a enchaîné pendant deux ans avec des animaux. Le plus haut niveau de barbarie et d’extrême cruauté.

Selon les informations, Jibril Aliyu, 10 ans, a perdu sa mère biologique, il y a deux ans, et depuis lors, il a été maltraité par sa marâtre, qui lui a refusé un abri, de la nourriture et des soins de santé. Il a été traité par ces mêmes personnes comme un animal, dans la mesure où il se nourrissait des restes de nourriture des animaux avec lesquels, il était attaché et mangeait même ses excréments, jusqu’à ce qu’il soit sauvé par un activiste des droits humains.

En raison des conditions difficiles qu’il traversait, le petit Jibril Aliyu a perdu son sens humain et se comporte exactement comme un animal. La police a arrêté ses deux marâtres ainsi que son père pour avoir enfreint les droits du petit garçon, qui est actuellement soigné par le centre médical fédéral Birnin Kebbi. À noter que le jeune Jibril Aliyu a deux belles-mères et 17 frères et sœurs, qui vivent dans une maison voisine.

Cette histoire tragique d’un garçon épileptique et affamé, qui a survécu avec de la nourriture de chèvre et ses propres excréments, dans un hangar de la ferme, a fait couler beaucoup de larmes et suscité une grande consternation, mais aussi de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Cet acte inhumain et cruel devrait être sévèrement puni par les autorités nigérianes, réclament certains commentateurs abasourdis par cette violence familiale.