Nigeria : Onome Ebi ouvre son nouveau manoir à Lagos

La joueuse de football internationale nigériane, Onome Ebi (37 ans), a montré la photo de son impressionnant manoir à Lagos. La star des Super Falcons a rendu grâce à Dieu, pour la chance d’avoir une telle propriété. Evoluant au poste de défenseur au sein du club chinois de Henan Huishang, Eb, a remporté quatre Coupes Africaines des Nations Féminines avec les Super Falcons du Nigeria.

La star nigériane du football, Onome Ebi, s’est rendue sur sa page officielle de médias sociaux pour montrer son nouveau manoir. Onome est l’une des meilleures défenseures au monde, compte tenu de ses performances dans tous les clubs pour lesquels elle a joué et aussi pour les Super Falcons du Nigeria.

En 2019, elle est devenue la première footballeuse africaine à disputer 5 tournois de la Coupe du monde de la FIFA, après avoir représenté les Super Falcons, en France. Elle a commencé sa carrière de footballeur en 2001, chez Omidiran Babes où elle était jusqu’en 2008, avant de rejoindre Bayelsa Queens. Mais, la défenseure centrale expérimentée n’a passé qu’une saison à Bayelsa Queens, avant de quitter le Nigeria, ce qui était le début de sa percée dans le football.

Onome Ebi, qui joue actuellement pour Henan Huishang dans la Super League féminine chinoise, a rendu grâce à Dieu d’avoir réalisé ses rêves. « Je veux juste dire merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ce qu’Il a fait pour moi. Les rêves deviennent réalité si vous continuez à croire en vous et que vous n’abandonnez jamais », a expliqué Onome Ebi. En revanche, elle est actuellement à Lagos et elle s’entraîne tous les jours pour maintenir sa forme et se tenir prête pour son club, lors de la prochaine saison de la Ligue de football professionnel en Chine.

En équipe nationale, Onome Ebi a remporté le titre de la Coupe d’Afrique des Nations Féminines, à quatre reprises avec les Super Falcons en 2010, 2014, 2016 et 2018. Elle remporte le prix de la meilleure joueuse nigériane en 2018, trophée décerné par la Fédération du Nigeria de football.