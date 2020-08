Nigeria : le triste sort de certaines stars de Nollywood

Malgré leur fortune et la célébrité, certains artistes ou acteurs de film finissent généralement dans une situation précaire, à cause de problèmes de santé. Dans certains pays, on accuse à tort ou à raison le mauvais sort jeté par des «rivaux». Pour les fans, il est souvent déchirant de voir leurs célébrités préférées dans ce désarroi indescriptible, à cause de certaines conditions médicales.

Si certains de ces artistes ont pu rebondir après ces revers, d’autres sont encore en mauvaise posture tandis que les malchanceux sont décédés des suites de maladie incurable. Au Nigeria, les célérités ne sont pas épargnées par ce phénomène inexplicable. Jadis très célèbre, Ify Onwuemene souffre d’un cancer de l’endomètre. Pour ceux qui ont grandi en regardant la série télévisée dramatique populaire «Everyday People» à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Onwuemene n’a pas besoin d’être présenté. Elle était l’épouse du grand de Nollywood, Sam Loco, dans la série dramatique. Il y avait eu des rapports antérieurs selon lesquels la star de cinéma avait souffert d’un cancer qui avait brusquement arrêté sa carrière d’actrice. En juin 2020, il a été révélé qu’elle avait besoin d’un soutien financier pour traiter le cancer de l’endomètre.

Ernest Asuzu était aussi l’un des favoris de nombreux films à succès de Nollywood à son apogée. Cependant, le temps d’Ernest dans l’industrie cinématographique a pris fin brusquement après avoir disparu pendant quelques années. Il était l’un des mauvais garçons de Nollywood au début des années 2000 et a connu beaucoup de succès pendant cette période. Il a été révélé plus tard qu’il avait un accident vasculaire cérébral. À un moment donné, il a été rapporté qu’il était décédé. Une information qui a nécessité qu’il fasse une sortie pour démentir. La partie humiliante de l’histoire d’Azusu sera la vidéo sur le net en 2020 où l’artiste apparait, alors qu’il demandant de l’argent, comme un mendiant.

Ifeanyi Ezeokeke est aussi très connu de l’histoire de Nollywood. Si vous êtes très familier avec les enfants stars qui ont été créées au milieu et à la fin des années 1990 à Nollywood, alors le nom d’Ezeokeke sonnerait comme une cloche. Il a fallu une photo Facebook partagée par son collègue Diewait Ipechukwu, en 2020, pour que tout le monde découvre que l’enfant star souffrait d’une étrange maladie, depuis un certain temps. Il s’est fait connaître après son rôle dans le film de 1999 «Conspiracy» où il a obtenu le pseudonyme «Ugo Shave Me». Eh bien, pour des raisons inconnues, Ifeanyi n’était plus un visage régulier dans l’industrie du cinéma.