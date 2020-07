Nigeria : le ministre des affaires étrangères testé positif au coronavirus

Geofrey Onyeama, le ministre nigérian en charge des Affaires étrangères est testé positif au coronavirus. Il a fait savoir qu’il serait en isolation dans un centre de traitement.

Geofrey Onyeama est l’un des acteurs les plus actifs impliqués dans la lutte contre le Covid-19 au Nigeria. Il fait logiquement partie des personnes les plus exposées. C’est donc à travers un tweet, dimanche, qu’il a fait savoir son statut : « J’ai fait mon quatrième test Covid-19 hier au premier signe d’irritation de la gorge et malheureusement cette fois-ci, il est revenu positif. C’est la vie ! Gagner un peu, perdre un peu. Se diriger vers l’isolement dans un établissement de santé et prier pour le meilleur ». Celui qui fait partie de la Task Force présidentielle sur la pandémie a également fait savoir qu’il serait en isolation dans un centre de traitement.

Une propagation silencieuse

La pandémie du Coronavirus continue silencieusement d’étendre sa progression au Nigeria. Geofrey Onyeama est ainsi officiellement devenu, la dernière personne de haut niveau atteinte du virus. De nombreux gouverneurs d’Etat et des politiciens de haut rang ont tous été testés positifs à la Covid-19. En avril dernier, c’est Abba Kyari, le chef de Cabinet du Président nigérian qui mourrait des suites du Coronavirus.

Pour l’heure, le bilan de la pandémie au Nigeria fait état de plus de 36 000 cas dont 15 000 guérisons et 800 morts. Le pays s’organise autant que possible pour limiter l’impact de la maladie. En juin, des scientifiques nigérians avaient annoncé qu’un vaccin préventif serait disponible d’ici environ 18 mois. En attendant, le respect des gestes barrières et le lavage systématique des mains est plus que de rigueur pour échapper au Coronavirus.